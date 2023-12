Nuoto, campionati regionali di salvamento. Macerata domina. È un trionfo a Fabriano

Se vincere è difficile e ripetersi ancora di più, figurarsi cosa significa essere i migliori dal 2018. È così per il Centro Nuoto Macerata Fior di Grano che ha appena trionfato a Fabriano ai campionati regionali invernali di nuoto per salvamento. Un dominio e al tempo stesso una conferma. Sì, perché è appunto dal 2018 che l’associazione biancorossa presieduta da Mauro Antonini primeggia nelle Marche. Il CNM stavolta ha realizzato un record storico, cogliendo la bellezza di 105 medaglie complessive. Un traguardo enorme che è valso il trono della classifica generale con quasi il triplo dei punti rispetto alla seconda. Tra i numerosi podi di categoria si sono distinti sei atleti laureati campioni regionali Assoluti nelle diverse discipline individuali. Nello specifico gran doppio oro per Maria Chiara Balestrini nel 200mt ostacolo e nel 100mt percorso misto, così come per Alessandro Pianesi nel 100mt percorso misto e poi nel 50mt trasporto manichino. Gli altri titoli sono stati vinti da Eva Benaia nel 200mt superlifesaver, Maria Chiara Cera nel 100mt torpedo, Angelica Marsuzi Florentino nel 50mt trasporto manichino e Sara Porfiri nel 100mt pinne. I ragazzi allenati da Franco Pallocchini e Lorenzo Menchi si sono aggiudicati addirittura tutte le discipline individuali femminili in programma e tutte le staffette maschili e femminili. Ecco i protagonisti di queste ultime: 4x50mt ostacolo femmine (Balestrini, Porfiri, Cera, Marsuzi), 4x50mt ostacolo maschi (Pianesi, Zaffrani Vitali, Paperi, Campanella) la 4x50mt mista femmine (Marsuzi Florentino, Cera, Brandi, Porfiri), 4x50mt mista maschi (Pianesi, Zaffrani Vitali, Paperi, Bernabei), 4x25mt manichino (Angeloni, Pennesi, Cera, Marsuzi Florentino) 4x25mt manichino (Pianesi, Miliozzi, Paperi, Zaffrani Vitali), 4x50mt poolifesaver (Balestrini, Cera, Paperi, Bernabei).

Andrea Scoppa