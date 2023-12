Nuoto. Capolavoro Lorenzo Mora. Oro e record agli Europei

Si concludono con uno splendido oro, condito dal record italiano, gli Europei di nuoto in vasca corta del carpigiano Lorenzo Mora, che si sono svolti ad Otopeni, piccola cittadina alle porte di Bucarest in Romania: nell’avveniristico impianto dell’Acquatics Complex, in grado di ospitare qualsiasi attività natatoria, l’atleta delle Fiamme Rosse e degli vigili del fuoco Modena, chiude così la rassegna con un fantastico bottino di due medagli di bronzo, e soprattutto due d’oro, in quella conquistata ieri nei 200 dorso che ha fortemente voluto, con una condotta di gara attenta e precisa sulla distanza più lunga, dove stronca l resistenza del francese Tomac, che aveva dominato le gare più brevi dei 50 e 100 mt. Se la vittoria nei 50 Misti era stata il successo del gruppo, la gara dei 200 è stata un capolavoro di tattica e di resistenza, ma gli Europei di Mora erano balzati alla ribalta con il bronzo nei 100 dorso, finale a cui non avrebbe dovuto neppure partecipare, ma alla quale era stato riammesso, in una incredibile corsia ’0’, dalla giuria, salvo poi chiudere al terzo posto con una condotta di gara coraggiosa, che lo portava al terzo posto, ex-equo con il rumeno Ungur. Non ci poteva quindi essere miglior viatico per la finale dei 200 dorso, in un pomeriggio di Otopeni, splendidamente colorato di azzurro, con tanti altri successi italiani, che hanno fatto risuonare a lungo l’Inno di Mameli, suonato poi anche per Mora: dopo una gara tutta condotta testa a testa con il francese Tomac, Lorenzo Mora ha innestato il turbo nelle ultime due vasche, staccando definitivamente il transalpino, e portandosi a casa anche il record italiano sulla distanza, a conferma di una supremazia che non ha avuto rivali. "Con questo successo si conclude una settimana che adesso è diventata ottima – ha dichiarato Mora in diretta ai microfoni di Rai Sport –, perché fino a questo risultato non ero stato del tutto soddisfatto dei risultati." Si chiude così con un bellissimo successo europeo, la settimana in azzurro di Lorenzo Mora, un bel biglietto da visita per l’atleta carpigiano, che lo proietta ormai definitivamente nel gotha del nuoto italiano, in attesa dei Mondiali e delle Olimpiadi fi Parigi del prossimo anno.