Nuoto. Cus Ferrara terzo al trofeo ’Città di Lignano’

La sezione nuoto del Cus Ferrara ha partecipato in massa, a partire dagli esordienti B fino ai senior, al trofeo città di Lignano prima uscita stagionale in vasca olimpica. Ottima prestazione di squadra, infatti i nuotatori cussini hanno conquistato la terza posizione su 30 società partecipanti. Prima trasferta per gli Esordienti B con medaglia di bronzo per Cecilia Giovannini nei 400 stile libero, Cecilia porta punti anche con il quarto posto nei 200 dorso e con lei a punti va anche Viola Bertasi nella rana e Ludovica Cocco nei 400 stile libero. Per gli Esordienti A Serena Capobianco conquista l’argento nei 200 farfalla guadagnato con un grande ritorno, Lucrezia Rossi nei 100 farfalla anche lei d’argento con un super crono che la colloca nei primi posti della graduatoria regionale di categoria, Margerita Astolfi si conferma anche in vasca lunga nel mezzofondo arrivando terza, Riccardo Addesso sale sul terzo gradino del podio sia nei 200 sia nei 100 rana. Note di merito anche per Alice Canella, Caterina Meloncelli Francesco Candiani che arrivano nelle prime otto posizioni in tutte le gare, portando parecchi punti alla squadra. Francesco nuota un gran crono nei 200 rana 3’05’’ arrivando ai piedi del podio nonostante sia esordiente al primo anno. Punti importanti portati a casa anche da Giulia Fabbri nei 200 farfalla.