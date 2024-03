Nuoto. Cussini ancora protagonisti. Candiani sul podio in quattro finali

Finale del trofeo invernale Fin con il Cus Ferrara nuoto protagonista, quella andata in scena a Forlì. Tanti i nuotatori cussini in finale e sul podio, a testimoniare l’ottimo lavoro che i tecnici stanno facendo.

Francesco Candiani (Esordienti A primo anno) disputa 4 finali su 4 a disposizione e sale altrettante volte sul podio. Per lui un bronzo nella gara regina dei 100 stile con 1’04’’60, argento nei 400 stile libero con 5’05’’8, argento nei 100 mx 1’13’3, mentre all’ultimo respiro arriva la medaglia più preziosa stavolta nella farfalla con i 100 metri chiusi con uno splendido 1’13’8. Riccardo Addesso (Esordienti A 2° anno) conquista il bronzo sia nei 100 rana con 1’17’’7 ed anche nella doppia distanza chiusa in 2’50’’6 ed è ai piedi del podio sia nei 100 mx (1’12’’20 il suo crono) sia nei 200 mx nuotati in 2’37’’6.

I 200 farfalla Esordienti A 2 anno femmine, vincono il premio come gara più combattuta della manifestazione dove - a parte la prima classificata - la lotta per il podio racchiude 5 atlete in meno di un secondo e Serena Capobianco riesce ad agguantare la medaglia arrivando terza con una gara pazzesca in rimonta chiusa in 2’57’’0.

Bravissima anche Margerita Astolfi, che conquista con uno splendido 5’07’’5 l’argento nei 400 stile libero, gara di enorme coraggio dominata fino all’ultimo 50 dove non è riuscita a tenere lo scatto finale dell’avversaria.