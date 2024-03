Nuoto, due ori per Alex Gaddoni. Rondinini è terzo

Il primo weekend delle Finali del Campionato regionale di Categoria in vasca corta, disputatosi nello scorso fine settimana a Riccione, ha portato due medaglie d’oro e due di bronzo ai nuotatori del Nuoto Sub Faenza nelle categorie Ragazzi, Juniores, Cadetti e Seniores. Alex Gaddoni (Ragazzi, classe 2008) è arrivato primo nei 100 metri farfalla e nei 400 misti, mentre Filippo Rondinini (Juniores, 2006) ha conquistato il terzo posto nei 400 misti.

Una medaglia di bronzo è finita al collo degli atleti della staffetta maschile Ragazzi 4x200 stile libero: Gaddoni, Balestri, Pini e Gondoni. Si sono messe in bella evidenza anche le staffette 4x100 stile libero Ragazzi al maschile e Juniores al femminile piazzatesi quinte. Sesto posto nella 4x200 stile libero Juniores sia al maschile sia al femminile. Inoltre da Riccione è arrivata la bella notizia dell’ammissione ai Criteria Nazionali Giovanili di Alex Gaddoni nei 200 stile libero e della Cadetta Andrea Maltoni (2006) nei 100 dorso. Il secondo appuntamento con il Campionato regionale di Categoria in vasca corta è in programma in questo fine settimana a Carpi.

I bambini delle categorie Esordienti B e C sono stati invece impegnati domenica scorsa alla piscina di Imola nella terza prova del Campionato regionale Libertas-14° Trofeo Rodolfo Nisiro. Hanno conquistato la medaglia d’argento Marco Pini (C, 2017) nei 25 rana e Simone Lippi (C) sempre nei 25 rana. Christian Gaddoni (2018) e Davide Montevecchi (2018) si sono piazzati rispettivamente secondo e terzo nei 25 dorso. Terza piazza anche per Francesco Bandini (C) nei 25 dorso, così come per Amelia Bolzon (C) nei 25 rana e per Vittoria Nonni (2017) nei 25 dorso.

La staffetta 4x25 stile libero (C) composta da Leonardo Codreanu, Simone Lippi, Christian Della Monica e Francesco Bandini si piazzata seconda, mentre Amelia Bolzon, Maria Giulia Boschi, Matilde Vassura, Adelaide Ragazzini (C) hanno raggiunto il terzo gradino del podio come staffetta 4x25 stile libero,.mettendosi al collo la medaglia di bronzo.