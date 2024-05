Nuoto e pallanuoto protagoniste coi giovanissimi atleti. Swim Project Codigoro, tanti successi in più discipline

Prosegue l’impegnativa stagione sportiva della Swim Project Codigoro, su pallanuoto, nuoto agonistico e sincronizzato. Nella pallanuoto, la prima squadra ha iniziato le seconda parte del girone di ritorno del campionato Promozione Triveneto, conquistando un solo punto nelle ultime due gare ma riuscendo a mantenere il secondo posto. Rimangono ancora due giornate e la squadra seguita da mister Vecchiattini nel weekend ha affrontato la capolista Virgiliana Mantova.

La formazione juniores perde a Rovigo lo scontro diretto per il primato del campionato interprovinciale per 7-6 e chiude al secondo posto il campionato. Adesso con la fase finale, proverà a giocarsi la vittoria finale tra Rovigo, Bondeno, Ozzano, Molinella e Abano. Per il nuoto agonistico va registrato, seppur nessuno dei propri ragazzi è salito sul podio anche perché la scelta delle specialità era limitata e si addiceva poco alle preferenze degli agonisti della piscina codigorese, un sensibile miglioramento dei tempi.

Meglio la squadra di nuoto "Propaganda", impegnata domenica scorsa nella piscina di Argenta, in occasione dei campionati provinciali 2024 per gli Esordienti A e B.

L’esordiente Matilda Zucchini nei 50 metri stile libero si è aggiudicata il secondo posto, conquistando la sua prima medaglia.

Infine, nel nuoto sincronizzato le atlete della Swim Project seguite da Gaia Cantelli hanno ottenuto ottimi risultati. Quarto posto di Diletta Franco su 10 totali nella categoria Solo C, un terzo posto su 7 totali di Benedetta Pennini, conquistando così un bronzo nella categoria Solo B. Terzo posto su 8 totali, di Diletta Franco e Benedetta Pennini, conquistando così un bronzo nella categoria Duo B; buonissimi piazzamenti anche per Carlotta, Sara e Iris nella categoria Solo A e nella categoria Duo A per Carlotta Amadei e Sara Mazzoni. Le atlete del nuoto sincronizzato saranno impegnate domenica 26 maggio, alla quarta ed ultima gara regionale Uisp della stagione: il XVII Trofeo Città di Casalecchio, "Memorial Roberto Ghermandi", presso la piscina comunale di Casalecchio di Reno.

c.c.