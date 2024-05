Nuoto. Faenza scintillante. Tredici medaglie al 17° Trofeo San Marino

È da applausi il bottino conquistato dai 12 nuotatori del Master del Nuoto Sub Faenza aggiudicatisi 5 medaglie d’oro, 6 d’argento e 2 di bronzo nel 17° Trofeo San Marino, andato in scena nel week end. Mattatrice del meeting è stata Annamaria Chillemi (categoria M45) che ha vinto nei 50 stile libero e nei 200 misti, piazzandosi anche seconda nei 50 dorso. Veronica Molnar (M50) alla medaglia d’oro nei 50 dorso ha invece aggiunto quella di bronzo nei 50 stile libero, mentre Dalia Rinaldi (M30) dopo 5 anni di assenza dalle gare Master ha conquistato un oro nei 50 dorso. Nei 100 rana una bella prova è valsa il bronzo a Claudia Emma Pasi (M40). In campo maschile Stefano Schiumarini (M60) è giunto primo nei 200 misti e secondo nei 50 dorso e nei 50 stile libero. Una medaglia d’argento a testa è il premio per Dylan Tozzi (M30) nei 200 misti e per Emanuele Galafroni (M25) nei 400 stile libero. Entusiasmante è stata la staffetta 4x50 misti uomini e donne (categoria M160/199), dove Leopoldo Liverani, Veronica Molnar, Annamaria Chillemi e Dylan Tozzi sono giunti secondi ad un soffio dai vincitori.