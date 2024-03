Nuoto Fisdir: campionato regionale. Amici e bravi agonisti. Sport Village fa il pieno

Si è tenuta a Civitanova Marche la seconda giornata di gare del Campionato Regionale Fisdir (Federazione Italiana Sport paralimpici degli Intellettivo relazionali). La squadra Sport Village-Banca di Pesaro continua ad arricchire il medagliere, anche grazie al prezioso sostegno di Häfele Italia S.r.l. che ha fornito nuovo vestiario personalizzato a tutta la squadra. Christian Bartolucci ha vinto l’argento nei 50 stile con 37’4 e il bronzo nei 100 stile con 1’26’’7. Alessandra Ciancamerla è arrivata quarta nei 100 dorso con 2’48’’3 e anche quarta nei 100 stile con 2’13’’8. Francesco Cioppi ha conquistato l’oro nei 100 dorso con 1’47’’1 e l’argento nei 100 stile con 1’24’’6.

Bene anche con la sua prestazioneNicolai Dorsi che si è classificato quarto nei 50 stile con 40’’5, mentre Jonathan Pianese è riuscito a conquistare il gradino più alto del podio nei 200 rana con 3’40’’6 e quindi è arrivato quarto nei 100 stile con 1’24’’7. Elisa Renzoni ha ottenuto un ottimo argento nei 100 misti con 2’32’’8, arrivando seconda anche nei 100 stile con 2’02’’3. Filippo Ricchiuti ha vinto l’oro nei 50 stile con 32’’0 e l’oro nei 50 farfalla con 34’’3. L’allenatore Biagio Cattano è entusiasta dei risultati "arrivati per grande merito dei ragazzi". Prossimo appuntamento il 14 aprile a San Benedetto per l’ultima prova del campionato regionale Fisdir. Il presidente Andrea Sebastianelli evidenzia come "si sia creato un clima di amicizia e divertimento, un vero gruppo di amici che si divertono e che sono aperti a tutti coloro vogliano aggiungersi a noi perchè Sport Village è una grande famiglia"

b.t.