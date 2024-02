Nuoto. Futura, Tasselli d’oro nei 100 rana

Medaglie e piazzamenti incoraggianti, in vista delle prossime uscite. E’ il bottino raggranellato dalla Futura, al termine della seconda edizione del "Meeting d’inverno – Giornate della Merla" andato in scena qualche giorno fa a Firenze. Una manifestazione che i nuotatori e le nuotatrici pratesi del presidente Roberto Di Carlo hanno onorato nel migliore dei modi. La copertina è per Chiara Tasselli, salita sul gradino più alto del podio nei 100 rana. Marta Bennati ha invece agguantato un argento nei 50 stile e un bronzo nei 100 rana, mentre il compagno di squadra Ettore Neri si è segnalato per un bronzo nei 100 dorso. Alla kermesse hanno preso parte con buoni riscontri anche Pascal Branda, Andrea Ciardi, Nicholas Mati, Aurora Avella, Martina Merletti, Diego Tempestini, Samuel Bochicchio, Jacopo Mosconi, Dalia Parretti, Giulia Poggiolesi, Sofia Giraldi, Vittoria Gestri, Alessia Mazzoni, Bianca Amerini, Vittorio Lanubile, Lapo Gori, Guglielmo Giusti, Ginevra Fissi, Andrea Ciardi e Pascal Branda.