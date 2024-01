Nuoto GIOVANILE. Rari Nantes, anche Bravaccini andrà agli Italiani

Ottima prestazione della squadra natatoria forlivese Rari Nantes Romagna nella fase regionale della Coppa Caduti di Brema tenuta a Riccione. Si tratta di una manifestazione a squadre, nella quale ogni team deve coprire l’intero programma olimpico con un atleta per specialità, e, in base al tempo di ogni concorrente, viene attribuito un punteggio che si somma a quello di tutti gli altri compagni. Ogni regione stabilisce, poi, le classifiche di serie A (con tanto di scudetto), B e C.

Grande balzo in avanti per il settore maschile di Rari Nantes Romagna che, in Regione, passa dal 21º posto di dodici mesi fa al 12º, con quasi 1000 punti in più. Alla fine i forlivesi sono secondi in serie B, a solo 200 punti dalla serie A. Da segnalare i brillanti risultati di Luca Bravaccini (classe 2005, nella foto) che stacca il pass tricolore nei 100 farfalla fermando il cronometro a 55’’15, battendo così, di oltre 4 decimi, il proprio personale. Non solo, Bravaccini registra il personale (2’10’’) anche nei 200 misti. Con la qualificazione di Bravaccini, oltre a Di Fabio e Samorì, salgono a 3 gli atleti già qualificati per i campionati Italiani 2024.

Ottime le performance anche di Riccardo Ravaioli (2006), che sigla in 58’’00 il suo nuovo personale nei 100 dorso, come Juri Bartolini (2008) con 4’27’’ nei 400 stile libero. Leggermente inferiore rispetto al 2022, invece, il punteggio ottenuto dalle ragazze, che passano dal 20° al 21° posto. Sono però da segnalare i record personali conquistati da Alice Rondoni (classe 2008), miglioratasi di oltre 8 secondi nei 200 misti con il tempo di 2’35’’ e di Giada Polidori (2007), 2’37” nei 200 farfalla.

u. b.