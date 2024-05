Nuoto, Giunchedi conquista il pass per i nazionali giovanili

Si è svolta a Molinella l’undicesima edizione del Molinella Meeting, in vasca da 50 metri, dove i nuotatori del Cus Ferrara hanno ottimamente figurato. L’impresa la compie il classe 2008 Andrea Giunchedi, che vince sia i 100 che i 200 rana categoria Ragazzi ma cosa più importante nella doppia distanza conquista con 2’28”41 il pass per i nazionali giovanili di agosto a Roma. Molto bene anche il fratello Alessio, che è due volte d’argento assoluto nelle stesse specialità. Bronzo con un pizzico di rammarico per Emanuele Moscato nei 50 dorso assoluto. Medaglia d’oro per Francesco Addesso nei 50 rana categoria Ragazzi, che ferma il cronometro sul 31”90 che rappresenta il nuovo record societario. Nella categoria Ragazze torna ad alti livelli Matilda Tagliatti che, dopo una stagione sin qui difficile, si esalta e vince ben 4 medaglie.