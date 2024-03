Nuoto. Gli atleti del Nuoto Sub Faenza in gara domenica. Appuntamento a Forlì col 2° Trofeo Motion

Gli atleti delle categorie Ragazzi, Juniores, Cadetti e Seniores del Nuoto Sub Faenza si sono messi in mostra negli ultimi due fine settimana a Forlì nelle gare della terza prova del CRCVC. I risultati migliori in termini cronometrici sono arrivati da Alex Gaddoni e Nicola Bruschi in ambito maschile, mentre in quello femminile hanno brillato Andrea Maltoni, Angelica Donati e Penelope Sangiorgi. I nuotatori faentini saranno di scena ancora a Forlì domenica nel 2° Trofeo Motion. Il mese di marzo sarà ricco di impegni per il Nuoto Sub Faenza. Lunedì e martedì a Riccione si svolgeranno i Campionati italiani di Categoria di Fondo indoor, dove sulla distanza di 5 chilometri saranno in gara la campionessa regionale junior Giada Minelli e Filippo Rondinini, classificatosi quarto in Emilia-Romagna. I più giovani Esordienti A e B saranno impegnati il 3 e il 10 a Pinarella di Cervia nel terzo turno del Torneo Invernale. Le bambine ed i bambini della categoria Esordienti C sono invece proiettati alla terza prova del Torneo Libertas Propaganda che si svolgerà domenica alla piscina comunale "Ruggi" di Imola. Il Campionato regionale di Categoria in vasca corta si terrà invece negli ultimi due week end di marzo a Riccione (16/17) e a Carpi (23/24).