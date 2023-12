Nuoto: gli europei. Cerasuolo, Carraro e Poggio al via

Parte oggi il 22esimo campionato Europeo di nuoto in vasca corta e nella cittadina di Otopeni in Romania, sede dell’evento, saranno numerosi i ragazzi e le ragazze dell’Imolanuoto che mulineranno le braccia in acqua alla ricerca di gloria.

Anche con l’obiettivo di prepararsi per i prossimi impegni, ovvero il Mondiale in vasca lunga di Doha a febbraio (per i quali sono al momento qualificati Bottazzo e Cerasuolo) e, più avanti con lo sguardo, anche i giochi olimpici di Parigi, in programma l’anno prossimo.

Del gruppo imolese ci sono infatti i ranisti Simone Cerasuolo, Federico Poggio, Martina Carraro e Anita Bottazzo, affiancati dal ritorno di Alessia Polieri e di Giovanni Izzo, oltre a Michele Busa al suo debutto in azzurro.

Dieci i giorni di gare (qualificazioni al mattino, semifinali e finali a pomeriggio è la formula) al via già da questa mattina quando in vasca ci saranno Alessia Polieri nei 400 misti, il debuttante Busa nei 100 farfalla e la coppia Carraro – Bottazzo nei 100 rana.

