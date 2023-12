Nuoto, gli Europei in vasca corta. Cerasuolo, argento vivo: "Una felicità infinita»

Si tinge d’argento per Simone Cerasuolo l’ultima giornata dei campionati europei in vasca corta. Il ventenne imolese ha conquistato la seconda piazza nella finale dei 50 rana, andando a completare una doppietta tutta tricolore dietro al vincitore Nicolò Martinenghi.

Si deve accontentare di chiudere ai piedi del podio Giovanni Izzo, quarto nella finale dei 100 misti. Una medaglia centrata nell’ultima occasione per il portacolori dell’Imolanuoto, che nuota la finale con il tempo di 25’’83, ad appena 17 centesimi da Martinenghi, davanti al turco Emre Sakic che chiude terzo.

"È una gioia incredibile per me. Nicolò è un esempio e uno stimolo costante: un grande campione e un pensiero voglio rivolgerlo alla mia società, al mio allenatore e a tutta la mia famiglia", le parole dell’imolese che ha regalato così una grande soddisfazione al suo allenatore Cesare Casella. Nella stessa gara si è fermato alle semifinali Federico Poggio, ottavo con il crono di 26’’77 ma terzo dietro ai due migliori azzurri.

È finale anche per Giovanni Izzo, che nei 100 misti lotta nella prima parte di gara anche per un posto sul podio, ma alla fine deve chiudere quarto, con il tempo di 51’’99. Davanti a lui l’austriaco Reitshammer, lo svizzero Ponti e il greco Vazaios, a cui il bolognese arriva dietro per appena 8 centesimi.

Izzo mette poi il suo mattoncino nel qualificare la staffetta 4x50 stile libero mixed con il suo 21’’40 alla finale, che poi ha centrato l’argento. Tra gli altri risultati Michele Busa nei 50 farfalla arriva fino alle semifinali dove però chiude al decimo posto, timbrando però il suo primato personale con il tempo di 22’’78.

Nei 50 rana Anita Bottazzo centra il tempo di 30’’15, suo primato personale, che vale il settimo tempo in batteria, mentre Martina Carraro conclude nona in 30’’28, ma entrambe pagano la selezione interna e devono lasciare spazio al turno successivo. Infine Alessia Polieri chiude ventesima nei 100 farfalla in 58’’70.

Luca Monduzzi