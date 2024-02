Nuoto: i campionati mondiali a Doha. Cerasuolo va in finale nei 50 rana con il quinto tempo: "Gareggiare con Martinenghi mi dà una carica super»

La piscina di Doha sorride a Simone Cerasuolo che strappa il pass per la finale mondiale dei 50 rana. Il ranista imolese centra il suo obiettivo e strappa il pass per l’ultimo atto della distanza a lui più cara, in programma oggi pomeriggio dalle ore 18 (con diretta tv sui canali Rai) all’Aspire Dome di Doha, dove entra con il quinto tempo assoluto. Cerasuolo spinge subito forte nella prima semifinale, nuotando al fianco del connazionale Nicolò Martinenghi, chiudendo con il tempo di 26’’98 che è il quinto assoluto dietro allo stesso Martinenghi, all’australiano Sam Williamson, al britannico Adam Peaty e all’americano Nic Fink. Nelle batterie del mattino aveva registrato l’ottavo tempo assoluto (in 27’’00). "Ho fatto una buona gara anche se si vede che mi manca ancora un po’ di esplosività e il top della forma che spero di raggiungere nel giro di una ventina di giorni. Gareggiare al fianco di Martinenghi mi dà una carica pazzesca e adesso vediamo di giocarci questa finale con serenità" sono le parole appena fuori dalla vasca dell’allievo di Cesare Casella, che ritorna così a disputare una finale mondiale in vasca lunga dopo quella nuotata nei 50 rana nella rassegna di Budapest nel giugno 2022 (allora terminò al quinto posto).

Mentre sei mesi fa a Fukuoka Cerasuolo vide il suo cammino interrompersi in semifinale, primo degli esclusi con il nono tempo.

l.m.