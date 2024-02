Nuoto: i Mondiali a Doha. Cerasuolo, Bottazzo e Castiglioni in vasca

La rana dell’Imolanuoto è pronta a scendere in vasca a Doha, ai Mondiali in vasca lunga che prendono il via oggi (fino al 18 febbraio) schierando il suo terzetto di campioni Simone Cerasuolo, Anita Bottazzo e Arianna Castiglioni. I tre sono arrivati in Qatar assieme al resto del gruppo azzurro che nuoterà in questa rassegna iridata inserita in un periodo particolare dell’anno, a soli sei mesi dalle Olimpiadi di Parigi per le quali si andrà a caccia di qualificazione soprattutto ai prossimi Assoluti a Riccione a marzo, soprattutto per quanto riguarda Cerasuolo e Bottazzo che gareggiando a Doha nella distanza non olimpica dei 50 rana, non ne avrebbero occasione adesso.

La prima a scendere in vasca sarà nei 100 rana Arianna Castiglioni che domani mattina affronterà le batterie con l’eventuale semifinale a pomeriggio e la finale martedì pomeriggio. Martedì mattina toccherà a Simone Cerasuolo che affronterà le batterie dei 50 rana (pomeriggio le semifinali e mercoledì le finali) mentre Anita Bottazzo sarà in vasca venerdì mattina nei 50 rana donne.