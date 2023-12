Nuoto: i risultati del trofeo Caduti di Brema. L’Imolanuoto è terza in Italia. A gennaio il raduno a Tenerife

Medaglia di bronzo al femminile e nono posto al maschile. Sorridono soprattutto le ragazze in casa Imolanuoto dopo l’uscita dei risultati ufficiali del campionato nazionale a squadre, il trofeo Caduti di Brema. Dopo la conclusione dei diversi concentramenti regionali (dall’anno scorso non esiste una fase finale nazionale e le formazioni dell’Emilia Romagna hanno gareggiato a Riccione venerdì 23 dicembre) l’Imolanuoto ha conquistato la terza piazza assoluta al femminile (con 12.549 punti) dietro all’Aniene campione e al gruppo Insport Rane Rosse, migliorando quindi il quinto posto ottenuto lo scorso anno. Sorriso amaro per il gruppo dei ragazzi (con 11906 punti) che non è riuscito a confermarsi tra le prime otto (lo scorso anno furono settimi) e ha chiuso al nono posto (anche qui successo dell’Aniene) arrivato anche a causa delle defezioni di alcuni protagonisti come Federico Poggio (foto) e Giovanni Izzo. Raduno azzurro a Tenerife. L’anno nuovo vedrà i ranisti dell’Imolanuoto Federico Poggio, Simone Cerasuolo, Anita Bottazzo e Arianna Castiglioni proseguire a Tenerife gli allenamenti partecipando al raduno nazionale dal 3 al 17 gennaio. Al loro seguito anche il tecnico Cesare Casella.