Nuoto: il settore propaganda apuano guidato dall’esperto tecnico perry quintavalle conferma le grandi qualità. I ’pesciolini rossi’ della Rari Nantes Massa danno spettacolo alla Spezia

La piscina comunale “2 Giugno“ alla Spezia è stata teatro di un’altra bella performance delle piccole “furie rosse“ della Rari Nantes Massa. Il sodalizio apuano, che si allena ed ha il proprio quartier generale nell’impianto natatorio cittadino, si è spostato nella vicina Liguria per mettere in acqua i propri giovani atleti della categoria Propaganda in una nuova competizione agonistica. Purtroppo sono mancati all’appello per malattia ben 6 atleti ma la pattuglia guidata come sempre dallo storico istruttore Perry Quintavalle è stata in ogni caso ben nutrita ed era composta da 14 elementi tutti in età compresa tra i 6 ed i 9 anni.

Il gruppetto più corposo era quello formato dai nuotatori nati nel 2015 che annoverava Noemi Sabatella, Noha Podiani Pucci, Gianni Agostini, Joele Vatinno soprannominato “Il Capitano“, Martina Zega, Nicolas Morar e Nicolas Andreazzoli. Per i due Nicolas la gara in quel di La Spezia ha sancito l’esordio ufficiale all’attività agonistica. I portacolori dell’annata 2016 sono stati, invece, Francesco Vita, Adam Erragdab Raho, Gemma Ricci ed Amanda Bigarani. L’allegra brigata era completata da tre bambini nati nel 2017 ovvero Leonardo Milani, Sofia Leoni e Lucia Zaccagnini.

La giornata si è conclusa con un gran divertimento in corsia e con medaglie per tutti i partecipanti. I sorrisi dei suoi piccoli allievi rappresentano la più grande soddisfazione per Quintavalle che ormai da oltre 45 anni si dedica all’insegnamento in acqua.

Gianluca Bondielli