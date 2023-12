Nuoto. Il team del Certaldo brilla alla Coppa Brema

Un nutrito gruppo di nuotatori certaldesi ha partecipato, con buoni riscontri cronometrici, alla tradizionale Coppa Caduti di Brema, organizzata come sempre presso la piscina La Bastia di Livorno. I giovani portacolori del Certaldo Nuoto, allenati dal tecnico Lorenzo Chesi, si sono presentati al gran completo prendendo parte a tutte le gare in programma e ottenendo un 15esimo posto finale sia con i maschietti, che hanno totalizzato 8634 punti che con le femmine, capaci di portare a loro volta a casa 7927. Nel contempo, tra le varie gare disputate non sono mancati anche numerosi personali ottenuti dai vari ragazzi e ragazze scesi in vasca. Partendo proprio dal settore femminile Ilaria Leoncini (classe 2001) ha chiuso al 12° posto sui 100 rana e all’11° sui 200 rana, mentre Sofia Fioravanti (’09, nella foto a sinistra) si è piazzata 13esima sia sui 100 che sui 200 farfalla, oltre a far registrare il 15° tempo sui 50 stile e il 16° sulla doppia distanza. Proseguiamo poi con Martina Montagnani, giunta 12esima sui 200 dorso, 14esima sui 100 dorso e 16esima sui 200 stile, mentre Giorgia Russo (’07) ha ottenuto a sua volta il 15° posto sui 400 e 800 stile. Ancora Benedetta Latini (’07) è finita 15esima sui 400 misti e 16esima sui 200 misti, mentre per ciò che concerne le staffette la 4x100 stile di Latini, Ginevra Leoncini, Deva Cianti e Russo ha chiuso 17esima e la 4x100 mista di Deva Cianti, Ilaria Leoncini, Latini e Ginevra Leoncini ha finito in 16esima posizione.

In campo maschile, invece, Francesco Cocci (’01) ha fatto registrare il 10° crono sui 200 rana, l’11° sui 100 rana e il 13° sui 200 misti, mentre Matteo Grassi (’03) si è piazzato 10° sui 100 e 200 dorso. Poi Christian Cicali (’05) ha ottenuto il 12° posto sui 400 stile e il 14° sui 400 misti, 200 stile e 200 farfalla con Eugenio Pollini (’05), che ha invece concluso i 50 stile in 12esima piazza e i 100 stile in 15esima. Per concludere Lorenzo Carpitelli (’07) è stato 14° sui 100 farfalla e Giovanni Viani (’08, nella foto a destra) 16° sui 1500 stile. Quindicesimo posto infine per la staffetta 4x100 mista (Grassi, Massimo Corsoni, Carpitelli, Pollini) e la 4x100 stile (Cocci, Grassi, Pollini, Carpitelli).