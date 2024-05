NUOTO. La Futura brilla al Trofeo festa della Mamma. Nove medaglie d’oro: ecco tutti i protagonisti

Venticinque medaglie complessive, nove delle quali del metallo più pregiato. E’ il bottino con cui i giovanissimi nuotatori della Futura sono tornati dal "Trofeo Festa della Mamma", svoltosi di recente a Calenzano. Sono saliti sul gradino più alto del podio Niccolò Barni nei 100 stile e nei 100 delfino (oltre ad un argento nei 200 delfino e un bronzo nella staffetta 4x50) Maria Francesca Di Perna nei 50 stile (con un doppio argento nella staffetta 4x50 mista e nella 4x50 stile mista e un bronzo nei 100 dorso) Alessandro Farinacci nei 50 rana (bronzo nei 100 misti) Leonardo Giusti nei 100 dorso e nei 200 dorso (in aggiunta ad un argento nei 200 misti e nella staffetta 4x50 mista) Alberto Paoli nei 100 rana e nei 200 rana (con un argento nella 4x50 mista mista( Alessio Rrotani nei 50 stile (in aggiunta ad un argento nei 100 stile ed un duplice bronzo nei 200 stile e nella staffetta 4x50 stile). Argento poi per Emma Bertini nei 200 delfino (bronzo nei 100 delfino e nella staffetta 4x50 stile mista) Diletta Malpaganti nei 50 rana, Margherita Naldi nei 200 stile e nella staffetta 4x50 mista (oltre ad un bronzo nei 100 stile) e Duccio Vaiani argento nei 50 stile (impreziosendo il palmarès con un bronzo nei 100 dorso). Medaglia di bronzo infine per Achille Campani nei 50 stile, in una kermesse che ha visto anche Giovanni Fambrini, Christian Foraggio, Samuel Lila, Leandro Ganugi, Edoardo Perillo-Marcone, Virginia Mari e Edoardo Piemonte ottenere buoni riscontri per il club presieduto da Roberto Di Carlo.

