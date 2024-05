Nuoto. L’Azzurra conquista quattro ori con gli Esordienti. Alba convocato per il "Cool swim meeting» a Merano

Da un lato una pioggia di medaglie, dall’altro un giovane agonista convocato con la rappresentativa regionale in virtù delle ultime prestazioni di livello. Momento più che positivo per l’Azzurra, perlomeno per quanto concerne il settore del nuoto. Proprio pochi giorni fa San Casciano ha ospitato la prima prova estiva per quel che concerne la categoria "Esordienti", che ha visto cimentarsi i migliori prospetti della regione. Sono saliti sul gradino più alto del podio Violante Conti nei 400 stile, Francesco Del Gallo nei 100 dorso (bronzo nei 400 misti) Ginevra Ina nei 400 misti (oltre ad un argento agguantato nei 100 stile) e Ginevra Pattarozzi nei 400 misti (seconda poi nei 100 dorso). Medaglia d’argento poi per Bianca Guarducci nei 100 dorso, Milo Bartolozzi nei 400 misti, Leonardo Bartolini nei 100 dorso e nei 400 stile e Greta Petracchi nei 400 misti. Bronzo invece per Rachele Lauria nei 200 rana e Chiara Castagnoli nei 200 stile. Ma alla kermesse hanno preso parte con buoni riscontri anche Francesco Mastrolia, Filippo Berti, Brando Lanzarini, Andrea Dreoni, Simone Renzini, Vittoria Bellini, Silvia Scuccimarra, Rita Adele Ascione, Ada Guarducci, Linda Pancani, Margherita Ugolini, Klea Kulla, Nina Paoli, Tommaso Cantini, Livio Boffa Tusone e Gaia Di Lauro. Infine, Ludovico Alba, nuotatore della categoria "juniores", è stato convocato per il "Cool Swim Meeting di Merano", che prenderà il via in Trentino il 14 giugno: rappresenterà il club pratese e la Toscana nell’ambito della kermesse.

Giovanni Fiorentino