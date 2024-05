NUOTO. L’Azzurra prepara la "Swim Cup»

Da un lato una manifestazione di nuoto che anche stavolta promette di portare a Prato centinaia di giovani nuotatori e nuotatrici. Dall’altra, un tesserato che è stato convocato con la rappresentativa regionale. Periodo positivo per l’Azzurra, che si appresta ad organizzare l’edizione 2024 della "Swim Cup" che il prossimo 21 giugno tornerà alla Colzi-Martini

di via Roma per la sesta volta (con inizio delle gare fissato per le 9,30) chiudendosi il giorno successivo.

Si sfideranno gli agonisti delle categorie "ragazzi", "junior" e "senior", per una gara che si preannuncia interessante.

C’è poi una convocazione per Ludovico Alba: il nuotatore pratese della categoria "juniores" è stato convocato per il "Cool Swim Meeting di Merano", che prenderà il via in Trentino il prossimo 14 giugno.

Fra poco più di un mese rappresenterà il club pratese e la Toscana in generale nell’ambito

della kermesse.

