Nuoto, le gare in vasca a Riccione e Carpi. Pasti e Moscato da applausi ai regionali

Gli impianti di Riccione e Carpi hanno ospitato le finali regionali Fin di categoria, con parecchi atleti del Cus Ferrara nuoto che hanno ben figurato, riuscendo a classificarsi nei primi 8 in regione. Su tutti Anastasia Pasti, categoria juniores, che è salita per ben 5 volte su 6 sul podio; per lei oro nei 100 dorso chiusi in 1’03’’6, argento nei 200 dorso e nei 50 farfalla e bronzo nei 50 dorso e 100 farfalla. Si deve accontentare solo del 4° posto invece nel 200 farfalla.

Sempre nella categoria juniores ha vinto l’oro nei 50 dorso Emanuele Moscato con il tempo di 25’’ 5 che lo colloca tra i migliori in Italia del suo anno e lascia ben sperare per i criteria nazionali. Emanuele sorprende anche nella rana dove lascia tutti increduli e conquista l’argento con un gran 28’’8; per lui anche un bronzo nel 100 dorso con il personale 56’’8. Da notare che Moscato in tutte queste gare ha siglato i nuovi record societari.

La medaglia arriva anche nella categoria ragazzi con Andrea Giunchedi che migliora ancora nel 200 rana e sposta il suo personal best, nonché record societario, a 2’26’’6. Molto bene per lui anche il 100 rana chiuso in 6^ posizione ma con un ottimo 1’07’’7; tanto rammarico invece per il fratello Alessio che dopo aver fatto registrare il proprio personale nei 50 rana in 29’’0 categoria senior, deve abbandonare le gare per una brutta caduta che gli procura uno stop di 10 giorni.

Si sblocca dopo una stagione fin qui un po’ difficile anche Agata Grandi, juniores 1 anno, che migliora e di molto i suoi personali nei 100 e 200 dorso, ma non riesce per un soffio a raggiungere la medaglia e la qualificazione ai nazionali in entrambe le distanze. Lancia comunque buoni segnali per la seconda parte di stagione. Sfortunata la finale di Sara Capobianco, junores 1 anno. Nei 50 dorso scivola in partenza e compromette l’intera gara; si rifà subito in staffetta dove conferma lo stato di forma e nei 100 dorso abbassa di oltre un secondo il proprio personale portandolo a 1’07’3.

Eduard Mandache è ottavo sia nei 50 sia nei 100 dorso, stessa posizione per Elena Franzoni nei 200 farfalla juniores primo anno.