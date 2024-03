Nuoto. L’Ippocampo da applausi ai campionati invernali

L’Ippocampo sta tornando. La pandemia aveva un po’ limitato e rallentato lo sviluppo del movimento natatorio giovanile a Civitanova, ma adesso l’Ippocampo sta ritrovando numeri importanti e pure il feeling con le medaglie. L’ultima riprova c’è stata ai Campionati regionali invernali della categoria Esordienti (primo step dell’agonismo), dove la società civitanovese di riferimento per i baby si è presentata con 22 qualificazioni ed ha portato a casa 9 medaglie. A mettersi al collo quella più preziosa, d’oro, è stato Riccardo Cacchiarelli, anzi è risultato il più prolifico di tutti collezionando 4 podi nella sua categoria Esordienti A. Nello specifico per lui oro nei 200 stile libero, argento nei 100 rana e due bronzi nei 100 stile libero e 200 rana. Per gli Esordienti B grande prova di Sara Capriotti che ha ottenuto l’argento nei 100 stile più i terzi posti nei 200 dorso e 100 misti. Anche Giada Paolini è stata medaglia di bronzo, sul gradino più basso del podio nei 100 stile. Infine la staffetta 4×50 mista femminile Esordienti B ha regalato la soddisfazione del bronzo, era composta da Sara Capriotti, Martina Ieranò Arellano, Giada Paolini e Nicole Brunori. Le medaglie dell’Ippocampo hanno rischiato di essere almeno 3 in più, sono giunte quarte infatti Nicole Brunori nei 100 stile e nei 200 stile e Giada Paolini nei 100 dorso.

Andrea Scoppa