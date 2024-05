Nuoto. Lucrezia con la Nazionale juniores. E’ stata convocata a Messina

Il suo rendimento in crescita costante è da anni sotto la lente d’ingrandimento degli addetti ai lavori, a suon di buoni piazzamenti a livello nazionale ed internazionale nelle categorie giovanili. E Lucrezia Domina fa parte del collegiale della Nazionale "juniores" di nuoto che da ieri sta allenandosi a Messina. A convocarla è stata Marco Menichelli, responsabile tecnico delle squadre giovanili Fin, Ad oggi, l’ultima nuotatrice di Prato ad essere stata convocata nella Nazionale italiana, anche se solo per un allenamento, e fino al prossimo martedì si allenerà sotto la supervisione dello staff azzurro insieme ai migliori prospetti del nuoto italiano. Categoria nella quale Lucrezia rientra a pieno titolo: la nuotatrice pratese ha debuttato nella Futura, per poi crescere nell’Azzurra e trovare la sua dimensione nell’Hidron Sport Firenze. Per un percorso che di questo passo appare solo agli inizi.