Nuoto. Macerata si fa valere nei campionati regionali di Fano

È mancato l’acuto da primo posto, il guizzo per l’oro, ma 12 medaglie vinte ai campionati regionali di categoria mettendo in vasca 16 atleti sono un epilogo superbo per il Centro Nuoto Macerata Fior di Grano. A Fano l’associazione biancorossa ha collezionato le medaglie principalmente grazie alle performance dei Cadetti, ma podi sono stati ottenuti in ogni fascia d’età. Spettacolari Alessandro Pianesi e Giada Leboroni, entrambi capaci di conquistare 4 podi individuali. Alessandro è stato l’unico del CN Macerata a prendere due argenti, secondo nei 50 e 100 metri, oltre a due bronzi nella farfalla sulle stesse distanze. Giada, specializzata nella rana, ha raggiunto il terzo posto nelle tre distanze di gara (50, 100 e 200 metri), aggiudicandosi poi il bronzo nei 100 misti. Le altre medaglie dei Cadetti sono state conquistate da Tommaso Zaffrani Vitali, secondo nei 200 farfalla e da Francesco Paperi, bronzo nei 50 dorso. Tra i Juniores Irene Paglialonga ha centrato il terzo posto nei 100 dorso. Infine, tra i più giovani Ragazzi Emma Quarchioni ha concluso al terzo posto i 200 rana. Questi notevoli risultati sono il frutto dell’impegno della squadra maceratese, guidata dal direttore tecnico Mauro Antonini e dal giovane allenatore Lorenzo Menchi. Oltre alla soddisfazione dei podi, è stato evidente il progresso dell’intero collettivo, manifestatosi ad esempio con i tempi personali degli atleti qualificati, tra cui Maria Chiara Balestrini, Eleonora Brandi, Mariel Calabrese, Tommaso Campanella, Maria Chiara Cera, Lucrezia Lorenzetti, Angelica Marsuzi Florentino, Lorenzo Menichelli, Sofia Natali e Filippo Pugnaloni. A Fano il Centro Nuoto Macerata ha chiuso la fase agonistica diciamo invernale, adesso si entra nella seconda metà stagionale.

Andrea Scoppa