Nuoto master. Il Grillo Civitanova fa un figurone a Fano: conquista la bellezza di 25 medaglie

Master davvero "grandi" quelli della società Il Grillo di Civitanova. L’occasione era il primo "Trofeo Master Città Della Fortuna" che si è svolto per inaugurare la piscina di Fano e i civitanovesi hanno accompagnato l’evento facendo una bella figura. Grazie a 10 ori, 11 argenti e 4 bronzi, così Il Grillo si è classificato al 7° posto su 39 società. L’elenco di chi è salito sul podio è lungo, lo cominciamo da Roberta Chiarizia avendo vinto 3 medaglie, con l’oro nei 200 e 400 stile libero e l’argento nei 400 stile libero M 40. Doppio primo posto per Lorenzo Forani nei 50 e 100 stile libero M 20, oro per Nadia Scalabroni nei 50 dorso M 25 e per Christian Vicini nei 50 dorso M 45. Doppiette per Laura Ripari, oro nei 50 rana e 100 farfalla M 20, per Michela Maria Nazarena Coco oro nei 50 rana e argento nei 50 dorso M 35, la veterana Silena Staffolani ha sommato l’oro nei 50 rana e il bronzo nei 400 stile libero M 55. Doppia medaglia d’argento per Valentina Belletti nei 100 e 200 stile libero M 25, idem per Alessandro Calvani (nei 50 e 100 stile libero M 35) ed Elia Pantanetti Sabatini (nei 100 stile libero e nei 100 misti). Altro secondo posto per Daniel Corallini nei 50 rana M 35, per Giulio Monina nei 200 Stile libero M 30 e per Tania Talamonti nei 50 rana. Infine Sara Ripari si è messa al collo due bronzi nei 100 e 200 stile libero M 20 e Paolo Marcatili è stato terzo nei 200 stile libero M 35. Andrea Scoppa