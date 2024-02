Nuoto Master. Il Grillo fa incetta di medaglie e si classifica quarto ai campionati regionali

Ai Regionali master di nuoto a Fabriano Il Grillo conquista il 4° posto su 19 team. Soddisfazioni per gli atleti allenati da Andrea Talevi e Claudio Turri. Gianluca Statti è primo di categoria nei 400 sl e secondo nei 1500, Renato Valeriani, argento di categoria, e Dario Palestrini, bronzo di categoria sulle due distanze a stile. La ranista Chiara Cardinali è oro nei 50 e 100, nei 50 rana Michela Coco, è oro di categoria, e Michela Torresi è seconda. Nei 100 rana bronzo per Silena Staffolani. Laura Ginnobili oro nei 50 delfino. Andrea Talevi vince l’oro nei 50 e 100 delfino, Daniel Corallini un bronzo di categoria nei 50 delfino; per Giulio Monina e Daniele Broda due argenti. Monina bissa poi l’argento nei 100. Sara Ripari prima nei 100 misti, come Lorenzo Forani, argento Marco Maria Piras. Oro nei 200 misti per Laura Ripari, prime di categoria nei 200 sl Valentina Belletti e Roberta Chiarizia. Argento per Sara Ripari e Alessandro Calvani, bronzo per Daniele Broda. E Nadia Scalabroni argento nei 50 sl, oro Laura Ginnobili e argento per Claudia Pagnanini. È terzo Daniel Corallini è terzo nei 50sl. Nei 100 sl seconda Marta Bianchi, oro di Alessandro Calvani e bronzo per Fausto Scortechini. Bianchi è argento nei 50 dorso, bronzo per Scalabroni, oro di categoria per Christian Vicini. Nei 100 dorso primeggia Elia Pantanetti Sabatini, che bissa l’oro nei 200 dorso, tra le donne oro per Ripari. Medaglie per le staffette: quella femminile formata da Ginnobili, Cardinali, Chiarizia e Scalabroni, quella maschile con Pantanetti Sabatini, Monina, Talevi e Calvani, e la mista con Enrico Morichetti, Broda, Staffolani e Coco.