Nuoto. Memorial Natali. Oltre 500 in gara Domenica si terrà il terzo meeting in memoria di Alessandro Natali alla piscina dell’"Iti" di Lucca, con la partecipazione di 53 squadre e oltre 500 nuotatori da tutta Italia. L'evento include gare dedicate al nuotatore scomparso e premiazioni per i migliori atleti.