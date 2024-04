Nuoto, nella piscina “2 Giugno“ alla spezia i pesciolini apuani del settore propaganda si confermano competitivi. Rari Nantes Massa, ottime prestazioni delle “furie rosse“ di Perry Quintavalle

Non si fermano le imprese delle piccole “furie rosse“ della Rari Nantes Massa. I giovani atleti della categoria Propaganda si sono cimentati, infatti, in una nuova competizione disputata nella piscina comunale “2 Giugno“ alla Spezia, riscuotendo grandi consensi. Un corposo gruppo composto da ben quindici nuotatori si è cimentato in acqua seguito a bordo vasca dall’istruttore Perry Quintavalle che rimane il punto di riferimento del sodalizio massese e che ormai da oltre 45 anni trasmette alle nuove generazioni la passione per questa disciplina sportiva.

La più grande delle cuffiette rosse a gareggiare è stata Sara Cuccolini (classe 2014). Nutrita la pattuglia dei nuotatori dell’annata 2015 che comprendeva Noemi Sabatella, Noha Podiani Pucci, Gianni Agostini, Joele Vatinno, Ettore Orsini, Elia Pucci e Sofia Corda. Per quest’ultima atleta la gara in quel di La Spezia ha sancito l’esordio ufficiale all’attività agonistica. Una mezza dozzina sono stati anche gli alfieri della società massese nati nel 2016; precisamente Francesco Vita, Adam Erragdab Raho, Martina Zega, Mia Bugliani Gemma Ricci ed Amanda Bigarani. Chiudiamo con i più piccoli della covata che sono stati Leonardo Milani e Lucia Zaccagnini, entrambi solo dell’annata 2017 ma già a proprio agio in corsia. Ad aiutare Perry Quintavalle nel gestire il nutrito gruppo di tesserati c’era nell’occasione l’ex pallanuotista Marco Zaccagnini.

Gianluca Bondielli