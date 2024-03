Nuoto. Novella Calligaris ospite al Panathlon

Il Panathlon Club Pesaro celebra la "Giornata Mondiale dell’Acqua" con due grandi ospiti dell’incontro di oggi alle 20 all’hotel Baia Flaminia, in via Parigi: Novella Calligaris, campionessa mondiale di nuoto nel 1973 e prima medagliata del nuoto italiano ai Giochi Olimpici (Monaco 1972), giornalista e presidente Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia. E poi Giulia Ghiretti, nuotatrice paralimpica, campionessa mondiale in carica nei 100 rana Sb4, vincitrice di 24 medaglie internazionali tra Europei, Mondiali e Paralimpiadi, detentrice del record del mondo nei 50 farfalla S5 in vasca corta. Alle ore 17 presso Della Chiara Workspaces le due campionesse saranno protagoniste del prestigioso evento "La magia del Nuoto - Senza peso e senza età: bracciate che annullano le distanze" ideato e organizzato dal panathleta e medico Piero Benelli che ha reso concreta l’opportunità di ospitare Novella e Giulia nell’ambito di Pesaro Capitale Italiana della Cultura.

l.d.