Nuoto - Oltre 500 in gara al "Trofeo Natali". Meeting: azzerati tanti record personali

Un evento sportivo, e non solo, che ogni anno supera se stesso quello che si è svolto all’impianto sportivo dell’"Iti". Centinaia gli atleti "Master" giunti da ogni parte d’Italia per la grande sfida valevole per il circuito "Fin" nel ricordo di Alessandro Natali, atleta nella squadra del Circolo Nuoto Lucca.

Le varie prove disputate durante la giornata hanno offerto spettacolo e emozioni a tutti i presenti, con atleti che hanno dato il massimo per conquistare il gradino più alto del podio. I record personali sono stati abbattuti, dimostrando la costante crescita e determinazione degli sportivi partecipanti.

In primis, da evidenziare la prestazione di Emanuela Maltinti, che ha siglato il record europeo nei 200 misti "Master 55", con il tempo di 2’35“92. La competizione è stata caratterizzata da un clima di sana competizione e di amicizia, con i nuotatori che si sono incoraggiati a vicenda e hanno condiviso momenti di gioia e soddisfazione dopo ogni gara. Al termine della giornata, i vincitori delle varie categorie sono stati premiati con medaglie e riconoscimenti, celebrando i risultati ottenuti e il talento dimostrato in vasca.

Il trofeo "Alessandro Natali" si conferma, quindi, come un appuntamento imperdibile per gli amanti del nuoto "Master": un’occasione per mettersi alla prova, confrontarsi con altri atleti e vivere la passione per questo sport in tutte le sue sfumature.

"Un sentito ringraziamento va a tutti coloro che hanno reso possibile lo svolgimento di questa competizione – ha detto il coach del team "Master" del Circolo Nuoto Lucca, Alessandro Meregalli – e che hanno contribuito al suo successo, rendendo il trofeo “Alessandro Natali” un momento indimenticabile per la comunità dei nuotatori master".

E ora i numeri che danno la dimensione del successo. Hanno partecipato al trofeo 2024 ben 530 atleti per un totale di 1200 gare disputate. Il Circolo Nuoto Lucca ha sfiorato l’oro, piazzandosi in un ottimo secondo posto su un totale di 53 squadre "master" provenienti da tutta Italia. Per uno scarto di appena pochissimi punti (74163 contro 73794) la squadra locale ha dovuto cedere il passo alla Dlf Nuoto Livorno. Terzo sul podio è giunto, invece, il Nuoto Club di Firenze.

Sport a braccetto con un ricordo che non si spegne. Quello di Alessandro Natali, conosciutissimo anche in quanto gestore dello storico Bar Tre Cancelli che avrebbe compiuto 60 anni il 19 settembre 2019 e che fu colto da un malore fulminante proprio durante una gara di nuoto. Lasciò due figli, Giacomo e Greta, presenti anche al trofeo, domenica scorsa e la moglie Monica. Solo per lui i fiori sul "suo" blocco di partenza.

Laura Sartini