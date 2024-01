Nuoto: Ottimi risultati al meeting del titano a San Marino e al trofeo aragno a Genova. Raffica di medaglie per la Reggiana: Simone Ficarelli è strepitoso nei 50 rana

Ottimi riscontri cronometrici da San Marino per gli atleti reggiani Ficarelli, Caffarri e Davoli, che hanno partecipato al 21° Meeting del Titano in preparazione ai campionati italiani assoluti di marzo. Alla prestigiosa manifestazione, svoltasi al Multieventi Sport Domus di Serravalle, era presente anche la nazionale italiana. Simone Ficarelli ottiene uno strepitoso 29’’42 (8° posto) nei 50 rana, che gli vale il primato personale; bene anche nelle distanze più lunghe, con 1’05’’75 (16°) nei 100 e 2’21’’84 (9°) nei 200 rana. Convincente anche Filippo Caffarri, che nei 200 farfalla fa registrare il primato stagionale di 2’05’’88 (9° posto); ottimi i suoi crono anche nei 100 farfalla, con 56’’27 (13°), e nei 200 sl, dove ottiene 1’56’’02 (24°), entrambi primati personali. Infine Chiara Davoli scende in acqua nei 50 farfalla, registrando il tempo di 29’’46 (37° posto), e nei 100 farfalla, con 1’04’’85 (27°).

Soddisfazioni per Reggiana Nuoto anche al 17° Trofeo Aragno, svoltosi all’Aquacenter I Delfini di Pra, a Genova. Alla manifestazione hanno partecipato una trentina di società, tra gli ‘Assoluti’ anche big del nuoto come Benedetta Pilato e Alessandro Miressi. Ottavo posto in classifica per la società reggiana, che ha totalizzato 169 punti individuali ed è tornata a casa con un bottino di 14 medaglie: 3 ori, 6 argenti e 5 bronzi. Sul podio: Riccardo Stocchetti, oro nei 50 e 200 sl, argento nei 100 sl, argento anche nei 50 e 100 farfalla (Juniores); Sebastian Manfredi, argento nei 50 e bronzo nei 100 dorso (Juniores); Alessandro Neri, bronzo nei 50 rana (Juniores); Luigi Piscopo, argento nei 200 sl (Juniores); Nicolò Zanni, argento nei 400 e bronzo nei 200 sl (Assoluti); Leonardo Grasselli, bronzo nei 50 e oro nei 100 sl (Ragazzi 2010); e Ilaria De Francesco, bronzo nei 200 sl (Juniores).