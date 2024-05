Nuoto paralimpico. Anthropos seconda ai campionati italiani

Seconda l’Anthropos ai tricolori di nuoto Promozione Fisdir, Federazione sport paralimpici intellettivo relazionali (Fisdir), disputati a Torino valevoli anche per l’assegnazione della Coppa Italia per società. Agguerriti gli avversari. In particolare il team palermitano "Delfini Blu", in testa dalla prima giornata con 9.978 punti contro i 9.666 dei marchigiani. Non è riuscita la rimonta all’Anthropos, che ha centrato il secondo posto con 10.154 punti. Paola Abbadini, Serena Cantoro, Jennifer De Stasio, Cristina Di Iorio, Nicoletta Fiorentini, Laura Fusari, Michela Luciani, Giulia Mazzieri, Stefania Menghini, Letizia Paccamiccio, Caterina Sciamanna, Federico Acquaviva, Carlo Baggio, Davide Capponi, Alessandro Di Giammatteo, Daniele Fiore, Denis Fioretti, Fabio Haddad, Matteo Longarini, Emanuele Malavolta, Gianluca Marcelletti, Davide Moriconi, Cristian Pecci e Paolo Smerilli gli atleti a rappresentare il club civitanovese, seguiti dai tecnici Flavia Mandolesi, Mirian Della Longa, Nicola Sonaglioni, Eriberto Cavalieri, Javier Sarasibar, Luigi Mandolesi e Valentina Belletti. "La parentesi torinese – è il commento di Nelio Piermattei, presidente dell’Anthropos – ci regala un podio importante a conferma del tanto lavoro e altrettanti sacrifici degli istruttori, il risultato premia la tenacia, la volontà di competere con gioia e passione da parte dei ragazzi e la costante presenza delle famiglie".