Nuoto. Piancastelli sicuro:: "Ripeteremo ancora l’esperienza con ’Speciabili’»

Una giornata entusiasmante e tanto emozionante. Il primo meeting Speciabili organizzato domenica alla piscina comunale ha lasciato il segno in tutti coloro che lo hanno vissuto. Sia nei ragazzi con disabilità mentali che hanno gareggiato in vasca, sia in tutto il gruppo dell’Imolanuoto che ha organizzato la manifestazione.

Simone Cerasuolo, Federico Poggio e Arianna Castiglioni hanno premiato i ragazzi partecipanti, mentre gli istruttori e il presidente Mirco Piancastelli erano presenti nell’organizzazione vera e propria dell’evento, a cui ha preso parte anche il sindaco Marco Panieri. "Una bellissima giornata – commenta il presidente Piancastelli – per i ragazzi che hanno gareggiato e alla fine sono stati felicissimi di essere premiati dai nostri campioni, ma anche per tutti noi dell’Imolanuoto è stata molto emozionante. Anche i nostri campioni erano emozionati e in giro ho raccolto bellissimi commenti su questa iniziativa che andremo a ripetere l’anno prossimo, come ci hanno chiesto i responsabili regionali di Speciabili".

Hanno partecipato circa un’ottantina di atleti con disabilità mentali provenienti da Imola e da altre città della Regione, cimentandosi in gare sulle distanze dei 10 e dei 15 metri assistiti (cioè con la presenza in acqua di un istruttore) e quelli più autonomi, sui 25 metri senza assistenza. A Imola il progetto Speciabili è stato avviato da Alexia Malascorta e coinvolge una trentina di ragazzi; dopo l’inizio alla piscina Ortignola da un anno è alla comunale con il sostegno dell’Imolanuoto.

l. m.