Nuoto, pieno di medaglie per Sport Village. Le Sincronette dominano la scena regionale

Successi su tutta la linea per Sport Village, Banca di Pesaro. Al meeting di Sassuolo di nuoto, battuti diversi record personali e ottimo piazzamento di squadra (settima) per la formazione Assoluti, con Diego Galeazzi sugli scudi assieme ad Anastasia Ricci: il primo ha vinto l’oro nei 100 e 200 assoluti, mentre la sua compagna di squadra è arrivata prima nei 200 rana assoluti: "Una manifestazione che ha fornito ai tecnici molti dati utili per la prosecuzione della preparazione in vista dei Campionati Regionali invernali di fine marzo", dice il presidente Andrea Sebastianelli, che evidenzia anche gli altri successi individuali, a cominciare "dall’argento vinto da Cecilia Riversi nei 100 e 200 farfalla categoria Ragazzi, Anastasia Ricci nei 100 nella rana assoluti, Diego Galeazzi nei 50 rana assoluti. Cecilia Riversi ha vinto anche il bronzo nei 200 stile libero ragazzi".

Master. Pieno di medaglie per Sport Village Banca di Pesaro al campionato regionale Master a Fabriano, a cui hanno partecipato anche le nuove leve che hanno ben figurato. Sul prtimo gradino del podio sono saliti Giulia Brenda (1500 sl e 200 dorso), Roberto Barbarini (100 rana), Francesca Giorgioni (50 farfalla e 100 mix), Michele Di Placido (100 farfalla), Gianluca Malipiero (200 misti), Paolo Vedovi (800 e 200 stile libero), Claudia Guetti ( 100 rana), Gaia Di Carmine (50 farfalla) e Annalisa Zazzeroni (100 sl). Argento invece per Roberto Barbarini (100 sl), Giovanna Bruni (100 e 200 rana), Marco Bacchini (100 rana), Michele Di Placido (100 rana), Claudia Guetti (100 misti), Gloria Brenda (50 sl), Matteo Bettoni (100 sl). Bronzo infine per Simona De Angelis (50 dorso), Costanza Ferri (50 dorso), Gaia Di Carmine (100 sl), Michael Francesconi (50 farfalla), Annalisa Zazzeroni (50 farfalla). Il prossimo impegno della squadra sarà il meeting nella nuova piscina di Fano domenica 10 marzo.

Nuoto artistico. Nella piscina comunale di Lugo si è tenuta la competizione interregionale di Nuoto artistico che ha visto coinvolte tutte le categorie agonistiche. Grandi soddisfazioni per le sincronette di Sport Village Banca di Pesaro. Per quanto riguarda la categoria Esordienti A, buona la prestazione di Greta Forzelin che si è aggiudicata la medaglia d’argento. Per la categoria Ragazze, Elena Cascini ed Eleonora Sarti è campionessa e vice campionessa regionale, mentre Martina Bisi ha sfiorato il podio per pochissimi centesimi, posizionandosi al quarto posto. Le Ragazze hanno, inoltre, partecipato alla qualificazione tecnica Juniores in vista dei prossimi Campionati Nazionali di Categoria che si terranno a Riccione dal 22 al 25 febbraio. Le Junior pesaresi non si sono lasciate sfuggire l’opportunità di conquistare il podio: medaglia d’oro per Valentina Bisi e d’argento per Melissa Magi, che hanno mantenuto le prime posizioni della classifica anche negli Esercizi di Solo e Duo Libero. Altrettanto buona la prestazione del Duo Libero di Cecilia Zoffoli e Giada Carlino che hanno ottenuto la medaglia di bronzo. Le atlete Sport Village Banca di Pesaro sono, infine, scese in acqua per eseguire insieme l’Esercizio di Squadra Libera, aggiudicandosi il titolo di Prima Squadra regionale. "La maturità sportiva raggiunta dalle ragazze – commenta la responsabile tecnica Barbara Gabucci – conferma la giusta direzione del percorso che abbiamo intrapreso da molti anni a questa parte. Il duro lavoro e l’abnegazione che la squadra ci sta mostrando quotidianamente è la giusta premessa per affrontare con fiducia il prossimo appuntamento in campo nazionale".

b.t.