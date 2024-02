Nuoto pinnato: al terzo posto il Cus Bologna. Meeting Bizantino, dominio Sogese

La Sogese Record Team conquista, davanti ai padroni di casa della Blu Atlantis Ravenna e al Cus Bologna, il meeting Bizantino. In acqua, alla piscina Gambi di Ravenna, ventuno società.

Per la formazione del presidente Armando Ballotta oro per Anita Naldi (50 e 100 pinne EsB2); Matteo Vinci (50 e 200 pinne EsA1); Laura Merighi (50 e 200 pinne EsA2); Aurora Pecce (50 monogomma e 200 pinne EsA1); Lucilla Cultraro (50 monogomma EsA2); Marlena Di Paolo (200 pinne EsB2); Mila Buttazzi (200 monopinna Master); Camilla Naldi ( 50 apnea under 16); Davide Panzarini (50 apnea e 400 monopinna u16); Lucia Naldi (50 apnea, 50 e 200 pinne u18); Asia Bianchessi (50 pinne u16); Arturo Colletti (50, 100 e 200 pinne u18); Samantha Stanzani (50, 200 e 400 monopinna u16); Giulia Bruni (50, 100 e 400 monopinna u18); Daisy Tonelli (50 monopinna u20); Gabriele Pasquarè (50 monopinna u20); Livio Galli (200 pinne u16); Giorgia Scagliarini (200 monopinna u18); Angela Trevisani (200 velosub Assoluti); Davide Seminerio (200 velosub Assoluti); Melissa Contini (100 monopinna u16); Cecilia Sacchetti (100 monopinna u14).

E in casa Alma Mater Studiorum? Il Cus Bologna (nella foto la squadra) va a livello esordienti con l’oro nei 100 pinne e argento nei 50 pinne per Mattia Spataro e Francesca Marata. Primo nei 50 mono e nei 200 pinne Riccardo Canavese, mentre Felipe Fosco Lelli Casolari è secondo nei 100 pinne. Doppio bronzo per Tommaso Boldrini nei 50 e nei 100 pinne.

Tripletta d’oro per Giulia Savino (prima categoria) nei 50, 100 e 200 pinne. Vittoria Rizzello risponde con l’oro nei 50 e 100 mono e l’argento nei 400 mono. E ancora oro nei 100 e 400 mono per Alejandro Lopez che è secondo nei 200 mono. Doppio argento per Irene Orlandini nei 50 e 100 pinne. Argento e bronzo per Alice Falchi nei 400 e nei 50 pinne. Terzo posto per Samuele Sensini nei 200 pinne.

Tra i seconda categoria doppietta di Emma Musolesi nei 200 e 400 mono, Caterina Andreoli è di bronzo nei 200. Tra i terza categoria, argento per Damiano Palleschi nei 50 apnea. Silvia Gualandi (juniores) è d’argento sia nei 50 che nei 100 pinne.