Nuoto pinnato, la pratese Mencarelli è vice-campionessa italiana

Prato, 27 marzo 2024 - Quattro medaglie arrivate nella massima competizione nazionale, fra cui due titoli di vice-campionessa italiana a livello giovanile. E' il risultato con cui Giulia Mencarelli ha chiuso i campionati italiani assoluti di nuoto pinnato, andati in archivio nei giorni scorsi a Lignano Sabbiadoro. E grazie alle sue prestazioni e a quelle dei compagni e delle compagne di squadra, il Notapinna Prato ha chiuso la kermesse al dodicesimo posto nella classifica generale delle società partecipanti. La giovane nuotatrice pratese si è cimentata nella categoria U18 e ha dato il meglio negli 800 e nei 1500 metri monopinna, conquistando in entrambi i casi la medaglia d'argento. Ottima anche la performance evidenziata nei 200 e nei 400 metri monopinna, che le ha lasciato in dote due bronzi. Per Mencarelli si tratta di una conferma, visto che nelle scorse stagioni aveva disputato i Mondiali giovanili in Serbia, la Coppa del Mondo in Egitto e gli Europei assoluti andati in archivio in Ungheria. Convocazioni che le avevano garantito anche un omaggio da parte della Regione Toscana, con l'ente che lo scorso mese le aveva recapitato una bandiera. Della spedizione friulana hanno fatto parte con buoni riscontri anche Dario Cortini, Melissa Pacini e Cristian Jiang Haoran, allenati da Martino Angelini.

G.F.