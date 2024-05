Nuoto pinnato. Luca Zanni fa il pieno. Sei medaglie a Lignano

È tornato da Lignano Sabbiadoro con due ori, due argenti e due bronzi, che come regalo per i 50 anni non sono mica male. Luca Zanni ha fatto il pieno di medaglie ai Campionati italiani master velocità di nuoto pinnato, specialità in cui gareggia ormai da diversi anni con risultati eccellenti anche a livello mondiale. A Lignano, il nuotatore limbiatese, atleta della Nps Varedo, che da poco più di 10 anni coltiva la passione per questa disciplina particolare, era con 230 atleti provenienti da tutta Italia, per l’assegnazione dei titoli tricolore. Il nuoto pinnato è una particolare modalità di nuoto in vasca o acque libere, che prevede l’utilizzo di due pinne o, nel caso di Luca, della “monopinna“. Zanni lo scorso fine settimana ha vinto la medaglia d’oro nei 50 e nei 200 metri, l’argento nei 100 metri e nella staffetta 4x100, il bronzo nei 50 metri apnea e poi il bronzo negli 800 metri. Risultati strepitosi ottenuti al termine di una giornata massacrante nella quale si sono concentrate tutte le gare, con la permanenza in vasca, quasi ininterrottamente, dalle 8 alle 19. "Sono molto soddisfatto: purtroppo per impegni di lavoro e famigliari non riesco più ad allenarmi come prima, ma mi sento molto in forma". Zanni frequenta abitualmente la piscina di Varedo, sede di allenamento della Nps Varedo, società storica del nuoto agonistico, che da mezzo secolo promuove la specialità del nuoto pinnato e che vede la presenza nello staff di preparatori di Valter Mazzei e per anni ha visto brillare la stella si Stefano Figini, “leggenda“ di questa disciplina.

"Incontrarlo a bordo vasca mentre segue gli allenamenti o vederlo allenarsi è sempre uno stimolo, soprattutto per i tanti ragazzi che si avvicinano a questo sport" dice Zanni, che è già a sua volta campione del mondo master di categoria in questa specialità dopo avere vinto a Palma di Maiorca nel 2018 e a Il Cairo nel 2022. Ora punta a una convocazione della Nazionale per l’appuntamento iridato di settembre a Marsiglia.

Gabriele Bassani