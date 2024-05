Nuoto pinnato. Salvatori vince l’oro nella distanza 3 km

Nelle acque del bacino della Standiana si è svolta domenica scorsa la Prima Prova di Coppa Italia di Nuoto Pinnato in Acque Libere, a cui hanno partecipato 21 società e circa 170 atleti. La Blu Atlantis Avis Ravenna, società organizzatrice con il supporto di FIPSA, Suzuki Italia e Avis, ha concluso la manifestazione con un ricco bottino. La squadra degli Agonisti ha superato le aspettative: Matteo Salvatori, 3° categoria specialità pinne, ha vinto l’oro nella distanza dei 3 km e l’argento assoluto.

Doppio oro (assoluto e di categoria) sulla distanza dei 1000 metri per Matteo Guerrini, 3° categoria, fresco di convocazione in nazionale giovanile. Primo posto anche per Nicholas Vistoli nei Senior, argento per Gabriele Fiorini e bronzo per Sebastiano Fabbri negli Juniores. Bene anche Martina Guerrini con un ottimo quinto posto nei Senior.

Anche sulla distanza dei 1000 è arrivata una pioggia di medaglie. Per la specialità monopinna Marta Gianola ha vinto l’oro nei M45 e l’argento assoluto, Antonio Vistoli l’oro nei M50 e assoluto e Davide Fiorini l’oro nei M45. Con le due pinne Silvia Francis Mason si è aggiudicata l’oro nei M35 e l’argento assoluto, Anita Righi l’argento nei M35, Simona Natali l’oro nei M40 ed Eliana Lena il bronzo nei M55.

Non sono da meno gli uomini con Matteo Cangini e Tomas Salvatori, vincitori rispettivamente dell’oro e dell’argento nei M45, Giammaria Fiorentini, primo nella M70 e Gualtiero Benini. secondo nella M75. Bravo anche Riccardo Ghetti, quarto nella M55. La manifestazione ha assegnato anche i premi "Francesco Medri", indimenticato allenatore e atleta della Blu Atlantis, per gli atleti più veloci alla prima boa di virata di ciascuna categoria. Su 12 premi assegnati ben 4 sono andati ad atleti ravennati.