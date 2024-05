Nuoto. Pioggia di medaglie per il Centro Copparo Nella piscina di Argenta si sono svolti i campionati provinciali Uisp con successi per il Centro Nuoto Copparo. Atleti come Anna Peverati e Viola Sara Mantovani hanno conquistato medaglie d'oro. Prossima tappa: la fase finale regionale a Carpi.