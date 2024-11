Nuoto, pioggia di medaglie per la Futura

Prato, 23 novembre 2024 - Di recente è andata in archivio la venticinquesima edizione del “Trofeo Città di Calenzano”, che ha visto sfidarsi nuotatori e nuotatrici provenienti da tutta la Toscana e dall'Emilia – Romagna. E fra le squadre in lizza c'era anche la Futura: il sodalizio pratese presieduto da Roberto Di Carlo ha portato a casa 15 medaglie complessive (sei delle quali del metallo più pregiato) che hanno garantito al club l'ottava posizione finale nella classifica delle società, con 108 punti. Sono nel dettaglio saliti sul gradino più alto del podio Leonardo Giusti nei 100 dorso e nei 100 farfalla (in aggiunta ad un bronzo nei 200 stile) Niccolò Barni nei 200 stile (oltre ad un argento nei 100 farfalla ed un bronzo nei 50 stile) Alberto Paoli nei 100 rana (oltre ad un argento nei 200) Pascal Branda nei 200 stile e Vittoria Gestri nei 100 farfalla. Medaglia d'argento per Alessio Rrotani nei 100 stile, e Marta Bennati nei 50 stile, mentre hanno conquistato il bronzo Chiara Tasselli nei 50 rana, Alessia Mazzoni nei 50 stile e nei 100 dorso. Alla kermesse hanno preso parte con buoni riscontri complessivi anche Bianca Amerini, Aurora Avella, Samuel Bochicchio, Achille Campani, Eleonora Dondini, Sofia Giraldi, Vittorio Lanibile, Martina Mucci, Dalia Parretti, Iole Rindi e Jacopo Mosconi. Ed alla luce di questi risultati, gli allenatori Fabio Cardini, Vittoria Borelli e Lisa Giagnoni possono programmare le prossime uscite agonistiche con maggior fiducia.

G.F.