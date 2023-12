Nuoto. Rava, doppio oro ai Nazionali

Ottimi risultati per i nuotatori Master del Centro Sub Nuoto Club 2000 ai Campionati Italiani Invernali di Torino. Dodici i portacolori di Faenza, che come società, si è classificata al 42° posto e nella categoria D è arrivata 13esima su 94. Mattatrice è stata Laura Rava (categoria M80), vincente nei 100 metri stile libero e nei 50 dorso in cui si è confermata campionessa italiana.

Annamaria Chillemi (M45) ha vinto l’argento nei 100 stile libero e il bronzo nei 100 farfalla. In campo maschile l’unico a salire sul podio è stato Stefano Schiumarini (M60) con il terzo posto nei 100 dorso (Schiumarini e Rava in foto).