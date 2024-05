Nuoto. Sfilza di medaglie per il Nuoto Faenza

Weekend ricco di medagliere per il Nuoto Sub Faenza, impegnato a Pinarella e Forlì nel campionato regionale estivo per Esordienti A e B. Negli Esordienti A, Alberto Fabbri ha vinto i 100 farfalla e i 400 misti, arrivando secondo nei 100 rana e nei 200 misti. Ottimi risultati anche per Linda Martelli, prima nei 100 stile libero e nei 200 misti e seconda nei 100 rana. Terzo posto per Matilde Zama nei 100 farfalla e per Marta Zini nei 100 rana. Conquistano il successo la staffetta femminile 4x100 stile libero con Martelli, Bandini, Pini, Zama, mentre la 4x100 misti con Tamburini, Della Monica, Zama, Martelli ha chiuso terza. Nella categoria Esordienti B, Elena Coveri ha vinto i 200 rana, Emma Alpi ha chiuso terza nei 50 farfalla, lo stesso piazzamento ottenuto da Sophie Tassinari nei 100 rana e nei 200 stile libero.