Lerici Sport protagonista a Genova al ’Trofeo Piccole Donne’ di nuoto sincronizzato, sotto la guida tecnica di Victoria Poles, coadiuvata dalle insegnanti di danza Elira Zeqaj ed Erika Samueli. Un evento dedicato a combattere la violenza sulle donne: il ricavato è stato donato al Centro antiviolenza Mascherona. Le lericine hanno partecipato in tutte le categorie. Categoria Baby Syncro: Secondo in Doppio il tandem Gaia D’ Esposito-Adele Gaggelli. Giovanissime: seconda posizione per la squadra rossoblù formata da Giorgia Andreatta, Nina Bonanni, Gaia Bonanni, Azzurra Bellotto, Mayla Cicconi, Mayla, Agnese Di Gregorio, Giulia Pesci e Maddalena Ricciardi. Esordienti B: ottava nel singolo Aurora Maria Folegnani e, nel doppio, Alice Reanna e Ada Piceni Belli. Esordienti A. Terza nel Singolo Ginevra Iaria, sesto il trio composto con Annachiara Vignoli, Anna D’ Esposito Anna e Mia Bonanini. Nona la squadre con Ginevra Iaria, Annachiara Vignoli, Anna D’Esposito, Mia Bonanini e Alyssa Cicconi. Ragazze: ottava Vittoria Ceretti e nel Doppio Giulia D’Ambrosio e Martha Macera, quarto il Trio Giulia D’Ambrosio Giulia, Martha Macera, Giada Pighini, Ylenia Escobar Ylenia e Beatrice Pesci. Quinte (squadre) Vittoria Ceretti Giada Pighini, Yilenia Escobar, Beatrice Pesci, Asia D’Alessio e Ginevra Malaspina. Juniores: quinte Syria Bandoni e Sophia Ricci.