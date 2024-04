Nuoto sincronizzato. A Cesenatico volano le ragazze di Codigoro

Buona prestazione delle ragazze della Swim Project che fa capo alla piscina di Codigoro, nel nuoto sincronizzato con la partecipazione alla seconda gara regionale, svoltasi presso l’impianto di Cesenatico, del trofeo "Syncro Per Tutti". Per la prima volta le atlete sono state giudicate in un esercizio di vasca obbligata, presentandosi in acqua singolarmente. La classica finale ha visto nella categoria esordienti B, Benedetta Pennini aggiudicarsi l’oro, nella categoria esordienti A, argento per Sara Mazzoni, ed il quarto posto per Iris Zanforlini D’Isanto su 22 concorrenti. Infine sempre un quarto posto su 35 ragazze he gareggiano per Diletta Franco, nella categoria esordienti C. Buonissimi anche i piazzamenti nella categoria cuccioli per Annalisa Finessi ed Aurora Spadon, nella categoria esordienti C, per Gioia Bui e Giorgia Alina Purdea, nella categoria esordienti A per Emma Piffanelli e Carlotta Amadei, nella categoria ragazze per Emma Zappaterra e Matilde Rozzarin. Debutto, per la prima volta, in un esercizio di squadra libera nella categoria esordienti C delle atlete: Annalisa Finessi, Aurora Spadon, Gioia Bui e Giorgia Alina Purdea, dove le quattro bimbe hanno effettuato un balletto in sincronia con la musica e le compagne, contornato da elementi tecnici e artistici, conquistando così un promettente quarto posto, trattandosi della loro prima prova insieme nell’ambito di una gara ufficiale. Le allenatrici sono Gaia Cantelli, Agnese Bonazza e Chiara Marchetti mentre il prossimo appuntamento per le ragazze del nuoto sincronizzato è per domenica 14 aprile nella piscina di Ravenna, con due trofei al mattino 4 trofeo Uisp Sincro Esordienti ed al pomeriggio il trofeo Uisp Sincro Assieme.

c.c.