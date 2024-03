Nuoto sincronizzato. Che brave le ragazze della Reggiana

Ottimi risultati per le ragazze del nuoto sincronizzato di Reggiana Nuoto che hanno partecipato a Forlì al 5° Trofeo Uisp Sincronizziamoci. In acqua le categorie Ragazze, Juniores ed Esordienti (alla loro prima gara).

"Con le Ragazze abbiamo lavorato sulle correzioni e gli errori fatti nella gara precedente - precisano le allenatrici Alessandra, Giulia e Sara - e si è visto: anche se il punteggio non è stato molto alto, a livello di formazione è andata molto meglio. Nell’esercizio di squadra le Juniores hanno fatto un’ottima esecuzione del balletto, inoltre quasi tutte hanno portato altri esercizi: Matilde un ‘solo’ e le altre vari ‘duo’, con punteggi ottimi. Claire ed Emanuela hanno presentato un ‘duo’ nella categoria ‘Assolute’: hanno affrontato la gara molto bene, convinte, hanno eseguito il balletto in maniera quasi perfetta, non lasciandosi scoraggiare dal fatto che gareggiavano con le ragazze più grandi e portando a casa un ottimo punteggio. Ottima esecuzione anche per i ‘duo’ di Sara e Serena e di Delia e Marica Petruzzella (foto)".