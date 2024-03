Nuoto sincronizzato. L’Azzurra a Riccione. Ecco tutti i protagonisti

Nei giorni scorsi, a Riccione, è andato in archivio il campionato italiano assoluto di nuoto sincronizzato. Una kermesse che ha visto sfidarsi le migliori sincronette d’Italia, in rappresentanza di numerose società. A rappresentare Prato c’era anche l’Azzurra, che può alla fine tracciare un bilancio positivo. A partire dall’esercizio di squadra, con il diciassettesimo posto generale colto dalla formazione composta da Aurora Ballotti, Ilenia Boscaino, Sara Ciolini, Margherita Madone, Ginevra Magelli, Olivia Mazzoni, Costanza Piscicelli e Margherita Santini (con Emilia Azzaro e Cristina Limberti come riserve). Da segnalare poi il quindicesimo posto individuale ottenuto da Ciolini e il ventunesimo fatto registrare nel duo dalla coppia Ballotti – Santini. Dopo qualche giorno di pausa alla luce delle festività pasquali, il gruppo riprenderà gli allenamenti.