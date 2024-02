NUOTO sinCRONIZZATO, OTTIMI RISULTATI NELLA GARA IN TOSCANA. Lerici Sport da applausi al ’Trofeo Opes’ di Poggibonsi: arriva una pioggia di medaglie

Le sincronette del Lerici Sport si mettono in evidenza al ’Trofeo Opes’ organizzato alle piscine comunali di Poggibonsi (Siena), sotto la guida dell’allenatrice Victoria Poles e delle insegnanti di danza Erika Samueli ed Elira Zeqaj. Una giornata positiva per le lericine che sono tornate a casa con ottimi risultati. Medaglia d’oro per la squadra degli Esordienti C composta da Giorgia Andreatta, Azzurra Bellotto, Nina Bonanni, Gaia Bonanni, Gaia D’Esposito, Agnese Di Gregorio, Giulia Pesci, Maddalena Ricciardi. Argento per il doppio di Esordienti A con la squadra composta da Alyssa Cicconi e Lara Giaccio. Secondio posto e medaglia d’argento anche per la squadra delle Ragazze scesa in vasca con Vittoria Ceretti, Asia D’Alessio, Giulia D’Ambrosio, Ylenia Escobar, Martha Macera, Ginevra Malaspina, Beatrice Pesci, Giada Pighini. Sul podio al terzo posto (con conquistadella medaglia di bronzo) il doppio di Esordienti B composto da Ada Piceni Belli e Alice Renna. A livello individuale hanno conquistato l’oro Vittoria Ceretti nella categoria Ragazze e Syria Bandoni in quella Juniores.