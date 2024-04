Nuoto, sorride Faenza. Convocati Fabbri e Gaddoni

Grande soddisfazione per il Nuoto Sub Faenza. La Federnuoto ha convocato Alberto Fabbri ed Alex Gaddoni nelle rappresentative regionali, rispettivamente per le categorie Esordienti e Ragazzi: Fabbri sarà in gara domenica al 2° Memorial Orestina Zazzarini a Sassuolo e Gaddoni dal 26 al 28 aprile sarà al 13° Meeting Squalo Blu dal 26 al 28 aprile a San Marino. Anche la vasca ha regalato gioie, soprattutto con Master, protagonisti al 22° Trofeo di nuoto Città di Molinella. I sei atleti faentini in gara hanno conquistato ben dieci ori, un argento e un bronzo. Mattatrice è stata Annamaria Chillemi (categoria M45) vittoriosa nei 50 rana, nei 50 stile libero e nei 200 misti, ma sono state ottime anche le prestazioni di Veronica Molnar (M50) prima nei 50 dorso e nei 100 misti, Claudia Emma Pasi (M40) oro nei 100 rana e nei 100 misti, così come in campo maschile quella di Filippo Mallamaci (M25) davanti a tutti nei 50 e nei 100 stile libero, Davide Ranieri (M20) vincitore dei 200 stile libero e secondo nei 100 stile libero e Dario Montanari (M50) bronzo nei 50 stile libero.

Passando alle giovanili, le ragazze della categoria Esordienti A, classificatesi con il sesto posto in regione, hanno partecipato a Carpi alla finale del Torneo Invernale a Squadre Esordienti di nuoto, migliorando tutte i primati personali. Ottime sono state le prestazioni di Linda Martelli, seconda nei 100 rana e terza nei 200 rana, e di Alice Bandini, terza nei 100 stile libero, ma il bel quinto posto in classifica è stato anche merito di Marta Zini, Anna Della Monica, Matilde Zama, Arianna Pini e Chiara Tamburini.

Gli Esordienti C (foto) erano impegnati a Faenza nella quarta prova dei 45esimi Campionati regionali Libertas Propaganda-14° Trofeo Rodolfo Nisiro, dove a brillare sono stati nei 25 metri Leone Villa (2016) oro a stile libero e bronzo a farfalla ed Elettra Casadio (2018) oro a stile libero. Sempre sulla distanza dei 25 metri hanno vinto la medaglia Marco Pini (2017) argento a stile libero e bronzo a farfalla, Simone Lippi (2015) argento a farfalla, Davide Montevecchi (2018) argento a stile libero, Christian Gaddoni (2018) bronzo a stile libero, Maria Giulia Boschi (2016) bronzo a stile libero, Vittoria Nonni (2017) bronzo a stile libero.